شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مشروع الموائمة في البيئات الصحراوية بالمناطق الأكثر احتياجاً بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح صباح اليوم، اجتماعاً تحت اشراف الدكتور نعيم مصيلحى رئيس مركز بحوث الصحراء، ضم الفريق الفني بمشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية والممول بقرض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «ايفاد»، لمناقشة الخطة التنفيذية للأنشطة التنموية للعام الأول، وذلك بمقر مركز التدريب مركز البحوث التطبيقية بطريق القصر، بحضور الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية.

وقال مدير المركز إن البنود التي سيتم تنفيذها للمشروع الموائمة في البيئات الصحراوية في المناطق الأكثر احتياجاً من الضبعة شرقاً حتي السلوم غرباً والتي تضم مشروعات إنشاء خزانات لحصاد مياه الامطار مع انشاء آبار نشو بهدف الزراعة وتوفير مياه الشرب للمواطنين والمزارعين، وذلك من خلال أحد المكونات الرئاسية للمشروع وهو مكون «سبل العيش القادرة على التكيف مع المناخ».

وأشار مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إلى أن المشروع يعمل على إنشاء عدد 60 خزان تستخدم في ري وتنمية الوديان والمزارع البستانية التي يتراوح عمرها ما بين سنة حتى خمس سنوات وذلك في مساحةزراعية تصل إلى حوالى 400 فدان من الزراعات بالإضافة إلى إعادة تنمية وتأهيل وديان بمساحة 10 كيلو مترات ما بين تأهيل لأول مرة وتنمية وديان قديمة.

وأوضح «الأمير» أن المشروع يحتوي على أحد المكونات الرئيسية الأخرى وهو تعزيز الاتصال بين المواطنين بتوفير طرق مؤهلة للتنقل بينها للوصول من وإلى القرى والنجوع والتجمعات التي يضمها المشروع والمستهدف منه إنشاء ما يقرب من 250 كيلو متر من الطرق داخل المجتمعات المحلية بمنطقة عمل المشروع بالتعاون مع هيئة الطرق والكباري وديوان عام محافظة مطروح.

يأتى ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على دعم المشروعات التنموية بمحافظة مطروح وتكليفات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء بضرورة الاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجاً لدعم مواطني ومزارعي الصحراء الغربية.

Advertisements