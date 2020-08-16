شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: بعد حادث مرفأ بيروت تخلصنا من المواد الخطرة الموجودة بالموانئ المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ما حدث بمرفأ بيروت في لبنان جعل الحكومة تراجع كميات المواد الخطرة الموجودة بالموانئ المصرية.

وأضاف خلال مناقشة قانون الجمارك بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاحد،: «تخلصنا بالفعل من كميات كبيرة من الراكد والمهمل والمواد الخطرة الموجودة في الموانئ» .

وأشار إلى أن هناك مواد تم تسليمها للوزارات المتعددة ومنها البترول والدفاع والداخلية، وفي ديسمبر المقبل سيكون تم تنظيف الموانئ المصرية بالكامل من كل الراكد والمهمل والمواد الخطرة.

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و تابع أنه تمت مراجعة الرواكد والحاويات والمواد الخطرة بجميع الموانئ المصرية بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنجزنا كثيرا في هذا الملف، وهناك أمور تحتاج إلى وقت وإجراءات، وتخلصنا بالفعل من كميات ضخمة من الرواكد خاصة من المواد الممنوع دخولها مثل الأسلحة والألعاب النارية.

وأشار وزير المالية، إلى أن قانون الجمارك الجديد يضع نظام جديد للرقابة السابقة، قائلا: «أي حاجة هتيجى من برا نكون عارفين هي جاية لمين ونرد على الميناء الخارجي خلال 48 ساعة، وفى بعض الحالات يكون المستورد كاحول، والحاجة لن تتحرك من ميناء التصدير قبل موافقة السلطات المصرية، ومن 4 إلى 6 أشهر سيتم تنفيذ هذا النظام وكله هيكون إلكترونيا».

و قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب: «نشكر وزير المالية بعدما بعث برسالة طمأنة للمصريين، خاصة انه كان في حاجات في الموانئ تبدو أثرية لأنها تظل بالميناء مدد من 50 إلى 60 سنة، أنا جيت المجلس لقيت عربيات من غير عجل».