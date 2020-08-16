شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: الإجراءات الوقائية مهمة حتى في حالة الوصول لصفر إصابات بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن التهاون في التعامل مع الإجراءات الوقائية قد يعيدنا إلى ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مرة أخرى.

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على قناة «دي إم سي» الفضائية، أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه لدينا 21 مستشفى مخصصة للعزل عادت مرة أخرى كما كانت في السابق لمواجهة أي زيادة في الإصابات بفيروس كورونا مرة أخرى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد أن وزارة الصحة تناشد المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة كما كان في السابق وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة.

وأشار إلى أن الإجراءات الوقائية والاحترازية مهمة حتى في حالة الوصول لصفر إصابات بفيروس كورونا.

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