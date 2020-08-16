شكرا لقرائتكم خبر عن 9 إصابات جديدة بكورونا في المنيا.. وتعافي 16 حالة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة المنيا 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فيما سجلت مستشفيات الاستقبال 16 حالة تعافي جديدة، خلال 24 ساعة.

وقال مسؤول بالصحة إن حالة الإصابة بالجديدة بالفيروس ترتفع وتنخفض بشكل طفيف، لكنها أخذت في التراجع بشكل ملحوظ جدا منذ مطلع شهر أغسطس الجاري، وبدأت مؤشرات الإنخفاض تتضح منذ مطلع يوليو، حتي أن عدد من المستشفيات المخصصه لاستقبال الحالات ومنها مطاي، كانت تسجل صفر إصابة خلال اليوم، ثم تعود وتستقبل إصابات محدودة خلال اليوم التالي، متوقعا أن تستقر الإصابات اليوميه بين 5 و15 حاله يوميا خلال الشهر الجاري، ومن المحتمل أن تختفي تماما خلال شهر سبتمبر المقبل، أما حالات التعافي فهي تزداد بشكل يومي، بينما اختفت حالات الوفاه بالفيروس على مدار أسبوع كامل.

يذكر أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يتابع بشكل يومي الإجراءات المتخذه لمنع انتشار الفيروس في كافة القطاعات الحكومية والخدمية بالمحافظة، كما أن اللجنة الطبية المعنية بمتابعة الموقف الصحي للفيروس تتابع بشكل لحظي تطورات الأوضاع أولا بأول، وتضع سيناريوهات للتعامل مع أية طوارئ أو مستجدات.