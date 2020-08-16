شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات التنسيق: ٩٨.٦٪ الطب و ٩٨.٥٪ للأسنان و ٩٨٪ للصيدلة و٩٣.٩٪ للهندسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت مؤشرات المرحلة الأولى للتنسيق ارتفاع في مجاميع المجموعة العلمية التي ستنعكس على ارتفاع الحد الأدنى للتقدم للكليات الطبية، حيث يتوقع ان يصل الحد الأدنى لكلية الطب ٤٠٤.٥ درجة بفارق درجة مئوية تقريبا عن العام الماضي، أي 98.6٪ وكلية طب الأسنان ٤٠٤ درجة أي 98.5٪ تقريبا، وبالنسبة لكلية الصيدلة ستصل إلى ٩٨٪ بينما يتوقع ان تنخفض كلية الهندسة عند ال٣٨٥ درجة تقريبا أي ٩٣.٩٪.

وأشارت المصادر إلى ان زيادة إعداد الطلاب الذين سيدخلون كليات الطب بنسبة ١٠٪ بالإضافة إلى دخول ٣ كليات طب جديدة ستؤدي إلى استيعاب إعداد من أصحاب المجاميع المرتفعة الذي كشف عنه المجمع التكراري لنتيجة الثانوية العامة الذي تسلمته وزارة التعليم العالي من وزارة التربية والتعليم لافته إلى أن كليات المجموعة الهندسية لن تشهد في الغالب تغيير كبير عن السنة الماضية، لافته إلى أن طلاب المرحلة الثانية سيجدون أماكن لهم في بعض كليات الهندسة.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي اعلن إطلاق المرحلة الأولى من التنسيق في السبت المقبل أغسطس الجاري عقب الانتهاء من اختبارات القدرات في مختلف الجامعات انطلاق المرحلة الاولى للتنسيق السبت وعددهم ١٤٩ الف و٦٨٥ طالبا ولمدة ٥ ايام تنتهى في مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٦ اغسطس الجاري منهم ٣٠ ألفا و٨٥٥ طالبا بالشعبة العلمية و١٦ ألفا و٦٦٥ بالهندسية و١٠٢ ألفا و١٦٥ بالأدبية بحد أدنى ٤٠٠ درجه بنسبة ٩٧،٦٠ ٪ للعلوم و٣٨٧ درجة بنسبة ٩٤،٤٠ ٪ للرياضيات و٣٢٧،٥ درجة بنسبة ٧٩،٩٠ ٪‏ للأدبى.

وأشار إلى أن تسجيل الرغبات إلكترونيا عن طريق شبكة الإنترنت والخدمة مجانية متاحة من خلال موقع التنسيق، وسيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة المصرية وتحقيق أقصي درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع .

ومن جانبه قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على التنسيق انه تقرر فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، وعلي الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل .

وأضاف انه يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

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