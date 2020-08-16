شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. تفاصيل أول برنامج لـ«طبيب مستحضرات وأدوية بيطرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس، الأحد، عن تقديم البرنامج المميز للمستحضرات والأدوية البيطرية بنظام الساعات المعتمدة وفقا للقرار الوزاري رقم (1050) بتاريخ 22/3/2020 وهو برنامج فريد ومتميز حيث يتميز الدارس إلى جانب الحصيلة المعلوماتية التي تؤهله للعمل كطبيب بيطري أن يكون متميزا بحصيلة معلوماتية ومهارات عملية تؤهله للعمل في مجال الدواء بدأ من الدعاية والتسويق حتى مرحلة التصنيع مروراً بالبحث والتطوير.

ويقوم بالإشراف على البرنامج عدد من الخبراء في مجال الدواء منهم الدكتور مصطفى فايز محمد حسن المرشد الأكاديمي للبرنامج والدكتور وليد فتحي خليل منسق البرنامج والدكتور عبدالفتاح محمد عبدالفتاح رئيس قسم الفارماكولوجي والدكتور داليا منصور حامد عميد الكلية.

وقال الدكتور مصطفي فايز، المرشد الأكاديمي للبرنامج، والأستاذ بكلية الطب البيطري بالجامعة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، إن البرنامج يهدف إلى تخريج طبيب بيطري مميز ذي قدرات ومهارات عالية في اكتشاف وتصنيع ومراقبة المستحضرات والأدوية البيطرية بما في ذلك اللقاحات البيطرية والإضافات العلفية وذلك من خلال المقررات الدراسية المتخصصة التي يدرسها طلابه ومن خلال التطبيقات العلمية والتدريب المعملي والحقلي في مراكز البحوث ومصانع الأدوية ومعامل الرقابة الدوائية ومزارع تربية الحيوانات والدواجن والأسماك.

وأضاف «فايز» أن أهداف هذا البرنامج تتكامل مع البرنامج الأساسي وأهداف الكلية في تلبية احتياج سوق العمل المحلي والعربي والإقليمي والعالمي لمثل هذا الخريج المتخصص، خاصة مع قلة أعداد الخبراء والمتخصصين في تصنيع وتحليل ومراقبة الأدوية البيطرية.

وأوضح المرشد الأكاديمية للبرنامج ان نظام الدراسة في هذا البرنامج يتضمن تطبيق نظام الساعات المعتمدة (180 ساعة معتمدة) المطبق عالميا لمواكبة المتغيرات العلمية والمجتمعية وعلي النمط الذي يتماشي ويتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والاقليمي، ومدة الدراسة خمس سنوات وتقدم بنظام الفصليين الدراسيين ومدة كل فصل 15 أسبوع ويتيح البرنامج التسجيل لبعض المقررات الدراسية في الفصل الدراسي الصيفي مدته 9 أسابيع وتتم الدراسة باللغة الانجليزية.

ويتيح البرنامج الفرصة للطالب لدراسة مجموعة من المقررات تشمل مقررات أساسية إلزامية وأخرى اختيارية يختارها الطالب طبقاً لرغباته ومهاراته وتميزه في بعض التخصصات عن غيرها، كما يتيح للطالب المفاضلة في اختيار عضو هيئة التدريس وموعد المحاضرة وذلك عند طرح المقرر لأكثر من مجموعة في ضوء الامكانات المتاحة بالكلية. وتتوافق مواد هذه اللائحة مع قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ومع متطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الصادرة في فبراير 2009.

وأشار «فايز» إلى إنه وفقا لهذه القواعد يتم منح خريجي البرنامج درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية (تميز المستحضرات والأدوية البيطرية) ويتاح لخريجي البرنامج العمل في كافة مجالات العمل كطبيب بيطري بالإضافة إلى مجلات تميز الدواء والتي تشمل العمل في مصانع وشركات إنتاج الأدوية البيطرية والمراكز البحثية المتخصصة ومعاهد بحوث صحة الحيوان ومراكز ومعامل تحليل الأدوية البيطرية والرقابة الدوائية والعمل في جهات مراقبة جودة الدواء البيطري التابعة لوزارة الصحة.

كما يتيح البرنامج الفرص للخريجين بفتح الصيدليات البيطرية والقدرة على تحضير بعض التركيبات الدوائية وتصميم برامج التحصينات والعلاج للأمراض البكتيرية والطفيلية والفيروسية في مزارع الدواجن والنعام والأرانب وتصميم وتطبيق برامج الوقاية والعلاج في مزارع الاستزراع السمكي وتصميم وتطبيق برامج الوقاية والعلاج في عيادات الحيوانات المنزلية.

ولفت «فايز» إلى ان البرنامج تصميم وتطبيق برامج الوقاية والعلاج في مزارع الإنتاج الحيواني (التربية المكثفة للماشية والخيول والأغنام والماعز والجمال) وقياس وتقدير البقايا الدوائية في لحوم الحيوانات والطيور بالمجازر وعلاج وتخدير الحيوانات الأليفة والحيوانات البرية في حدائق الحيوان والمحميات الطبيعية وكذلك طيور وأسماك الزينة وتقديم الاستشارات العلمية والفنية في مجال الشؤون التنظيمية وتشمل تسجيل وترخيص الدواء البيطري واللقاحات البيطرية والإضافات العلفية.

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ويتميز خريجي برنامج تميز المستحضرات والأدوية البيطرية بالمهارات التي يكتسبها خريجي البرنامج والتي تشمل اكتشاف الأدوية ووضعها في التراكيب بأشكالها الدوائية المختلفة وإجراء عمليات التطوير والتصنيع والرقابة إلى جانب الدعاية والتسويق.

ويوفر البرنامج للطلاب المسجلين فرصة للتدريب في مصانع وشركات إنتاج الأدوية البيطرية ومراكز البحوث والرقابة الدوائية، وكذلك الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالكلية مثل مزرعة تعليمية للحيوانات المستأنسة وحديقة حيوان تعليمية للحيوانات البرية ومتحف التشريح ومتحف الحياة البرية والمعمل المركزي يتضمن أحدث الأجهزة المستخدمة في تشخيص الأمراض وتحليل الأدوية والأعلاف وكذلك القيام بزيارات ميدانية لشركات إنتاج الأدوية والأعلاف والإضافات العلفية.

وبالنسبة للقبول في هذا البرنامج المتميز، فيمكن للطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة من القسم العلمي علوم وكذلك الطلاب الوافدين والذين يتم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق أو الإدارة العامة للوافدين وفقا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، كما يقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من كليات العلوم أو الزراعة تبعا للقواعد التي يحددها مجلس الكلية ومجلس الجامعة.