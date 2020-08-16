شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد لجان تلقي طلبات التصالح ودفع الرسوم بمجلس مدينة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان يرافقه الدكتور عواد احمد السكرتير العام والمهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها لجان تلقي طلبات التصالح ودفع الرسوم الخاصة بجدية التصالح بمجلس مدينة بنها لمتابعة انتظام سير العمل بعد مد فترة التصالح ورسوم الجدية حتي 15 سبتمبر المقبل لمدة شهر، وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

وتفقد المحافظ صالة تلقي الطلبات وتحدث إلى الموظفين واكد على ضرورة استكمال العمل بكل جدية وبتعاون وتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية في ملف التصالح على مخالفات البناء للمواطنين الراغبين للتصالح على مخالفات البناء مطالبا السادة المواطنين أصحاب الشأن بالتقدم بطلبات التصالح لتلاشى حملات الإزالة للعقارات المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجّه المحافظ بالإسراع في معدلات الإنجاز، مع العمل على تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في السير في اجراءات التصالح وتابع المحافظ إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد نسبة الـ25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة

واستمع المحافظ إلى المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي تواجههم في تقديم طلبات التصالح، ووجه في الوقت نفسه المعنيين بسرعة حل أية مشكلة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين