شكرا لقرائتكم خبر عن النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوى العام بالقليوبية لـ245 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام للعام الدراسي 2020/2021 ليكون 245 درجة بناء على مذكرة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور والطلاب وحرصا على صالح الطلاب.

كان محافظ القليوبية اعتمد تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 /2021، ليكون بحد أدنى 251 درجة، قبل أن يقرر النزول به ٦ درجات.

كما وافق المحافظ على فتح فصول الخدمات بالتعليم الثانوى وذلك لتوفير فرص تعليم للطلاب الحاصلين على الاعدادية العامة بمدارس المرحلة الثانوية حيث يتم اختيار المدارس التي تفتح فيها فصول الخدمات بمعرفة مدير عام الادارية بحيث لا يقل عدد الطلاب بهذه الفصول عن 30 طالب ولا يزيد عن 40 طالب ويتم تطبيق نسب الحضور والغياب المقرة بالمدارس الرسمية على طلاب فصول الخدمات طبقا للقرار الوزارى رقم 357 في 19/9/2018.

وفى هذا الإطار قرر مد فترة التحويلات الداخلية والخارجية تيسيرا على اولياء الامور ولصالح العملية التعليمية ليكون حتى اول نوفمبر وذلك تيسيرا على اولياء الامور ولصالح العملية التعليمية

وأكد المحافظ أن النزول بالحد الأدنى جاء بعد إجراء دراسة مستفيضة لإعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء استجابة لطلبات أولياء الأمور ورغبتهم في إلحاق أبنائهم بالثانوي العام حفاظا على مستقبل الطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية وحفاظا على استقرارها ورفع كفاءتها كون التعليم أساس نهضة البلاد وتقدمها.

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