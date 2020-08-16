إنفوجراف . "معلومات الوزراء": زيادة الإنتاج الزراعى بمصر خلال السنوات لـ 9 المقبلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف أكد من خلاله أنهناك نظرة مستقبلية لزيادة الإنتاج الزراعى فى مصر خلال السنوات التسع المقبلة ، وبحسب التقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة ، أن الإنتاج الزراعي في مصر سيشهد زيادة ملحوظة بفضل ارتفاع إنتاج بنجر السكر بواقع 6.9 ميجاطن، وهو ما سيساهم في تراجع واردات مصر من السكر خلال السنوات المقبلة، كما سيشهد الإنتاج الحيواني نموا كبيرا.

انفوجراف مجلس الوزراء ‎وكان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله‎ الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم 2020 ، مؤكدا أن مصر حلت فى المركز الثالث عربيا و42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020

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