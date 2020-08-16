شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون الخليج 365 يكشف لطلاب الثانوية المؤجلين تفاصيل الحصول على الدرجات الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر آلاف طلاب الثانوية العامة بدء امتحانات الدور الثانى يوم 22 أغسطس الجارى، ويشهد هذا العام عدد كبير من الطلاب المؤجلين بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، وصرحت وزارة التربية والتعليم إن الطلاب المؤجلين يمكنهم الحصول على الدرجات الكاملة بعد اجتيازهم لامتحانات الدور الثانى.



التغطية الخاصة

وفى تغطية خاصة من إعداد إسراء عبد القادر، تقديم نسرين فؤاد، قدم "تليفزيون الخليج 365"، المزيد من التفاصيل في هذا الشأن، وقال محمود طه حسين، مسئول ملف التعليم باليوم السابع، إن وزارة التربية والتعليم تتخذ كافة التدابير والتجهيزات استعدادًا للامتحانات المقرر بدأها يوم 22 أغسطس الجارى، مشيرًا إلى أن أعداد الطلاب المؤجلين يتجاوز الآلاف، بينما يخوض 45 ألف طالب وطالبة امتحانات الدور الثانى بالثانوية العامة.

وأكد محمود طه حسين، إن الحصول على الدرجة الكاملة مقتصر على الطلاب المؤجلين، ولا يشمل الراسبين في مادة أو مادتين، وذلك وفقًا لقانون الثانوية العامة.

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أما بالنسبة للمتظلمين على نتيجة الثانوية العامة، أكد محمود طه حسين، إن العديد من الطلاب حصلوا على زيادات بالدرجات بعد التظلم، حصلت مشيرًا إلى أن أي طالب يتم إصدار درجات زيادة له يتم إضافتها، واسترداد مبلغ التظلم البالغ 100 جنيه.



نسرين فؤاد ومحمود طه حسين

وعن السماح بوجود دروس خصوصية خلال العام الدراسى القادم، أوضح محمود طه حسين، إن الوزارة لن تسمح بوجود دروس خصوصية خلال الفترة القادمة، بسبب تداعيات فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية الخاصة به، خاصة أن الوزارة بدأت في طرح ووضع بدائل للطلاب لتفادى الدروس الخصوصية.