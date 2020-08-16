شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين واستمرارية الخدمات يتطلب مشاركة المواطن.. رؤية الرئيس السيسى لحماية مرافق الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في رسالة واضحة للرئيس عبد الفتاح السيسى، حول تقديم خدمة جيدة للمواطنين، وفق أحدث ما توصل إليه العالم فى المرافق التى تتصدر لها الدولة، يحرص الرئيس على التأكيد بأن الخدمة الجيدة تتطلب دفع ثمنها حتى يمكن الحفاظ على استمرارية تشغيلها، وكذلك استمرارية المتابعة الناجحة والصيانة الدائمة للمرفق المستهدف.

ودائما ما يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الحقيقة المؤكدة أن هناك مرافق تضررت بسبب الفارق بين تقديم الخدمة وسعر التعامل معها، مما جعل الدولة تتدخل للدفع لضمان استمرار الخدمة المستهدفة، مما يضر قطاعات أخرى والقطاع نفسه، بحيث يكون الإيراد المحقق لا يتناسب مع المصروفات، وتستمر عملية التدهور.

ومع تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه المسئولية، كانت سياسة الدولة واضحة، أن الحفاظ على المرافق العامة، يتطلب مساعدة المواطنين في فهم رسالة وفلسفة الدولة، ودفع ثمن الخدمة، مما يحمى استمرارها بشكل يليق بمصر ورؤيتها الجديدة.