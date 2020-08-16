شكرا لقرائتكم خبر عن صورة رئيس وزراء اليونان بجوار مقاتلة "إف- 16" تثير ذعر إعلام أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت صورة حديثة لرئيس الوزراء اليونانى كرياكوس ميتسوتاكيس بجانب المقاتلة «إف - 16» أثناء تفقده للقوات اليونانية، ذعر وسائل الإعلام الموالية للنظام التركى، والتى وصفت سياسة اليونان بـ"الاستفزازية".

ووفقًا لموقع" تركيا الآن" ، فقد تداولت وسائل الإعلام الموالية للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، صورة حديثة لرئيس الوزراء اليوناني بجانب المقاتلة «إف - 16»، وهى محملة بالقنابل فى القاعدة الجوية بجزيرة كرييت، تحت عنوان "اليونان تواصل سياستها الاستفزازية ضد تركيا".

وشهدت هذه القاعدة مناورات عسكرية مشتركة بين السفن اليونانية والمقاتلة «رافال»، التى أرسلتها فرنسا لدعم اليونان ضد تركيا بسبب انتهاكات الأخيرة فى منطقة شرق المتوسط.

Advertisements

وبلغت التوترات بين اليونان وتركيا حدها بعد إبرام اليونان إتفاقية ترسيم حدود بحرية بينها وبين مصر عقب إعلان تركيا بدء سفينة المسح الزلزالي «أوروتش رئيس» أعمالها في شرق المتوسط من 10 إلى 23 أغسطس، بمصاحبة خمس فرقاطات عسكرية؛ ما تسبب في توتر اليونان؛ خاصة أن المنطقة شهدت خلال اليوم نفسه احتكاكًا بين سفينة أوروتش رئيس وسفينة يونانية كانت تقوم بمناورات بحرية.

كانت اليونان قد نددت بانتهاكات تركيا في المتوسط، واجتمعت بوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من أجل ردع الانتهاكات التركية، والحصول على الدعم الكافي في نزاعها ضد تركيا. كما أعلن الجيش اليوناني حالة الطوارئ والتأهب القصوي في إنذار منهم للاستعداد للحرب مع تركيا.

كما اجتمع وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، بنظيره الأمريكي، مايك بومبيو، الذي بدوره قدم كل الدعم لليونان في نزاعها ضد تركيا وأمر بإرسال قاعدة حربية من إيطاليا إلى شواطئ اليونان.