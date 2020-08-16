شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: تخلصنا من المواد الخطرة الراكدة بالموانئ المصرية بعد حادث بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ما حدث فى مرفأ بيروت فى لبنان جعل الحكومة تراجع كميات المواد الخطرة الموجودة بالموانئ المصرية، قائلا: "ما حدث فى بيروت جعلنا نراجع أنفسنا وتخلصنا بالفعل من كميات كبيرة من الراكد والمهمل والمواد الخطرة الموجودة فى الموانئ، وهناك مواد تم تسليمها للوزارات المتعددة ومنها البترول والدفاع والداخلية، وفى ديسمبر القادم سيكون تم تنظيف الموانئ المصرية بالكامل من كل الراكد والمهمل والمواد الخطرة".

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وأوضح وزير المالية، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، أنه تمت مراجعة الرواكد والحاويات والمواد الخطرة بجميع الموانئ المصرية بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا: "أنجزنا كثيرا فى هذا الملف، وهناك أمور تحتاج إلى وقت وإجراءات، وتخلصنا بالفعل من كميات ضخمة من الرواكد خاصة من المواد الممنوع دخولها مثل الأسلحة والألعاب النارية".

كما لفت معيط إلى أن قانون الجمارك الجديد يضع نظام جديد للرقابة السابقة، قائلا: "أى حاجة هتيجى من برا نكون عارفين هى جاية لمين ونرد على الميناء الخارجى خلال 48 ساعة، وفى بعض الحالات يكون المستورد كاحول، والحاجة لن تتحرك من ميناء التصدير قبل موافقة السلطات المصرية، ومن 4 إلى 6 أشهر سيتم تنفيذ هذا النظام وكله هيكون إلكترونيا".