شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الحبس سنة و200 ألف جنيه غرامة لمواجهة مخالفات الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وموافقة البرلمان على أول قانون لمواجهة التنمر بعقوبات تصل لـ100 ألف جنيه، والموافقة على عقوبة تصل للحبس سنة و200 ألف جنيه غرامة لمواجهة مخالفات الكهرباء، وإصدار الحكومة قرارا باعتبار الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية، ومد فترة قبول خريجي الجامعات بكلية الشرطة حتى 17 سبتمبر.

البرلمان يوافق على أول قانون لمواجهة التنمر بعقوبات تصل لـ100 ألف جنيه

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في مجموع مواده، والذي يعد أول مواجهة تشريعية لظاهرة التنمر.

البرلمان يقر عقوبة تصل للحبس سنة و200 ألف جنيه غرامة لمواجهة مخالفات الكهرباء

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 فى مجموع مواده، لمواجهة ظاهرتى ضلوع بعض العاملين فى هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون أو امتناعهم عمدا عن تقديم الخدمات، فيما أرجأ الموافقة النهائية لحين مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة.

الرئيس يشهد افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو.. ويؤكد: "مش سايبين حاجة مبنشتغلش فيها".. ونسعى لـ"صفر" كورونا .. وأحياء لن نسمح فيها بالبناء مرة أخرى ولن نتهاون فى ذلك.. وعدلي منصور ساهم بدور عظيم.. فيديو

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فاعليات افتتاح، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، بمشاركة عدد من المسئولين والوزراء.

الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 20 أغسطس، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية (1442 هجرية).

الداخلية تمد فترة قبول خريجي الجامعات بكلية الشرطة حتى 17 سبتمبر

قررت وزارة الداخلية مد فترة قبول طلبات المتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة من "الحاصلين على درجة الليسانس فى الحقوق – الحاصلين على المؤهلات الجامعية المحددة" حتى يوم الخميس 17 سبتمبر المقبل.

النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعتى انهيار عقارين بالإسكندرية وآخر بأسيوط

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى، بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة لمعاينة العقارين المنهارين بمنطقة "بحري" بالإسكندرية، وفريق آخر لمعاينة العقار المنهار "غرب أسيوط"، واتخاذ إجراءات التحقيق وقوفًا على أسباب حدوث الواقعتين، وستعلن "النيابة العامة" ما ستسفر عنه التحقيقات في حينه.

انطلاق الاجتماع الثلاثى المصرى السودانى الإثيوبى حول سد النهضة

انطلق الاجتماع الثلاثى المصرى السودانى الإثيوبي "عن بٌعد" حول سد النهضة، حيث يشارك وزير الخارجية سامح شكرى ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، اليوم الأحد، فى اجتماع وزراء الخارجية والرى لمصر والسودان وإثيوبيا والذى يعقد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

حصريا.. "تليفزيون الخليج 365" يغطي آثار انفجار الميناء من بيروت.. "إيمان حنا": بركان داخل نفوس اللبنانيين.. وقلق الأحزاب قبل صدور الحكم في قضية "اغتيال الحريري" الثلاثاء في لاهاي

Advertisements

قدم "تليفزيون الخليج 365"، تغطية خاصة وحصرية لأول مرة من أرض بيروت، لرصد آخر مستجدات الشارع اللبناني بعد التفجير الضخم الذى شهده مرفأ بيروت مؤخرًا، ونقلت إيمان حنا، الصحفية باليوم السابع، الصورة كاملة الآن، بعد التغيرات الكبيرة الذى شهدتها شوارع لبنان على مدار الفترة الأخيرة.

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 770 ألف حالة

تخطت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم حاجز الـ 770 ألف حالة، منذ تفشى الوباء، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز"، فيما تم تسجيل 21.682.944 اصابة بالفيروس، وارتفعت أعداد الشفاء لتصل إلى 14.387.230 حالة شفاء.

الإمارات تفتح خطوط الاتصال مع إسرائيل بعد أيام من "اتفاق السلام".. مديرة اتصالات الخارجية: بن زايد ونظيره "أشكنازي" أكدا الالتزام ببنود المعاهدة.. وام: ترحيب عالمي بالاتفاق وإجماع على دوره في تعزيز الاستقرار

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، تدشين خطوط الاتصال مع نظيرتها الإسرائيلية، بعد أيام من التوصل إلى اتفاق سلام أوقف ضم أراض فلسطينية وعبد الطريق أمام مباشرة علاقات ثنائية بين البلدين.

المرأة تحت الساطور.. جزار يقتل زوجته ويقطع جثتها ويحتفظ بأشلائها داخل الثلاجة فى الهرم.. والد الضحية: توجهت للاطمئنان عليها فعثرت على جسدها ممزقا.. التحريات: نزاع على ملكية الشقة وقضية تمكين مسكن السبب

أنهى جزار حياة زوجته، وقطع جثتها أشلاء، ثم احتفظ بها داخل ثلاجة خاصة بحفظ اللحوم، داخل شقة الزوجية بمنطقة الهرم فى الجيزة، وفر هاربا، وعقب مرور يومين، قرر والد الضحية التوجه إلى شقة ابنته للاطمئنان عليها بعد انقطاع الاتصال بها وبزوجها، وعقب كسره باب الشقة، فوجىء بانبعاث رائحة كريهة من الثلاجة، ليعثر على جثة ابنته ممزقة أشلاء، فوجه اتهاما لزوجها بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث الأكمنة للقبض عليه، وتولت النيابة التحقيق.

إنفوجراف.. إزاى تصرف الـ 500 جنيه المنحة الثالثة للعمالة غير المنتظمة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن بدء صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسة لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، اليوم الأحد ولمدة 5 أيام، حيث يصرفون ما يزيد على 800 مليون جنيه، والتى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الفئة المتضررة من فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه تصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الثانية

طقس حار غدا بالقاهرة وشبورة صباحا وارتفاع الرطوبة لـ82% والعظمى 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين ، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 82%، كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

الأهلي يُعلن سلبية مسحة كورونا للاعبيه قبل مواجهة أسوان

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي سلبية المسحة الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم ‏والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة أسوان التي تقام في التاسعة مساء غدٍ، الإثنين، على ‏استاد القاهرة.‏

الأهلي يوجه الشكر لشريف اكرامي ويستبعده لنهاية الموسم

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بعد التشاور مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ورينيه فايلر، المدير الفني، استكمال الموسم محليًّا وإفريقيًّا باللاعبين الذين يشاركون في التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية، حرصًا على استقرار الفريق الذي يخوض تحديات صعبة.. وفي ضوء ذلك أبلغ عبد الحفيظ، في مران اليوم، شريف إكرامي بالقرار، الذي في ضوئه أصبح إكرامي خارج حسابات الجهاز الفني نهائيا لنهاية الموسم.

حصاد الأسبوع الـ19بالدورى"جولة التعادلات".. شباب الزمالك قاتل.. الأهلى يسقط فى فخ التعادل للمرة الثانية.. عبد الله السعيد يحلق بصدارة الهدافين.. رحيل المزين من تدريب طنطا وتولى صلاح.. والانسحاب الثانى بالمسابقة

أسدل الستار على منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى العام التى عادت بعد توقف طويل منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، أقيمت ثمانى مباريات لاسيما أن لقاء الطلائع مع إنبى والذى انتهى بالتعادل السلبى أقيم فى 5 مارس الماضى، وهى ضمن مباريات هذه الجولة. ونستعرض كواليس حصاد الجولة 19 للإيجبشيان ليج فى السطور التالية..