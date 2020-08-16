شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. السيسي: "مش سايبين حاجة فى مصر مبنشتغلش فيها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 في العدد المطبوع الصادر، غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الافتتاح أن "الدولة حريصة على تحسين حياة الناس فى كل القطاعات"، مشددا "مش سايبين حاجة فى مصر مبنشتغلش فيها"، إضافة إلى إعلان 143 دائرة فردية على مستوى الجمهورية فى انتخابات مجلس النواب.

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