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الزراعة تفتتح مقرا جديدا للحجر الزراعى فى مطار القاهرة لتيسير حركة الصادرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، اليوم الأحد، بافتتاح المقر الجديد للإدارة العامة الحجر الزراعى بمطار القاهرة الدولى بحضور المهندسة غادة عبد العاطى مدير عام الحجر الزراعى بمطار القاهرة ومشرفى الأقسام، وذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى باستكمال خطة تطوير الحجر الزراعى المصرى من أجل دعم منظومة الصادرات الزراعية والحفاظ على الثروة الزراعية.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إن افتتاح فرع خاص بالحجر الزراعى فى مطار القاهرة من شأنه تيسير إجراءات الإفراج الجمركى على الصادرات والواردات الزراعية وتسهيل التعامل مع الشركات فى إنهاء الإجراءات الحجرية، ويشمل المقر الجديد مكتب مدير عام إدارة الحجر الزراعى بمطار القاهرة والمكتب الفنى ووحدة الإحصاء والشئون المالية والإدارية ووحدة التعامل مع الجمهور والخزينة.

فيما تواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى تطبيق المنظومة الجديدة لتصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

وكانت وزارة الزراعة أكدت إن المنتجات الزراعية المصرية تغزو حاليا معظم دول العالم بما فى ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية التى تضع مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية، موضحة أن مصر لا تسمح بتصدير أى سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التى تضعها الدول المستوردة وذلك حفاظا على سمعة السلع المصرية فى الأسواق العالمية.

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احمد العطار
الدكتور احمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصرى

 

الدكتور احمد العطار رئيس الحجر الزراعى
الدكتور احمد العطار رئيس الحجر الزراعى

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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