شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق سيارات توزيع لحوم الأضاحى إلى 4 محافظات بالصعيد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق سيارات (براد كبير) تحمل لحوم أضاحى الأوقاف، اليوم الأحد، إلى محافظات ( أسيوط – سوهاج – قنا – أسوان )، بواقع (4) طن لكل محافظة، وذلك لتوزيعها على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك للأسبوع الثانى على التوالى .

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم .

كما أكدت الوزارة على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن أنها حققت حصيلة صكوك الأضاحى نقلة نوعية حيث بلغت 114 مليون جنيه بزيادة نحو عشرة ملايين جنيه عن العام الماضى ونحو 82 مليون جنيه عن العام الأول للمشروع.

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وقالت الوزارة إنه يجرى الآن توزيع 1200 طن من لحوم الأضاحى وفق خطة التوزيع التى يتم إعلانها أسبوعيًّا على موقع الوزارة، فتحية تقدير وعرفان لكل من أسهم فى هذا المشروع العظيم بجهد أو مال، وتحية لكرم الشعب المصرى العظيم المعروف بتراحمه وتكافله .

ووجهت وزارة الأوقاف جميع العاملين بالوزارة المشاركين فى الإشراف على توزيع لحوم الأضاحى بمراعاة عملية التباعد الاجتماعى والإجراءات الصحية والوقائية، وعدم تصوير المستحقين عند توزيع اللحوم عليهم، ومن يريد صورا توثيقية فلتكن لوصول سيارة اللحوم، وللحوم داخل السيارة قبل التوزيع .

وشددت الوزارة ععلى الحرص كل الحرص على الحفاظ على كرامة الآخذ وعلى إعطائه حقه بعزة وكرامة وعدم تعريضه لأى نوع من التصوير أو الحرج، وعلى الوصول إلى المستحقين الحقيقيين أينما كانوا، حتى نؤدى جميعا الأمانة التى تحملناها على الوجه الأكمل ابتغاء مرضاة الله( عز وجل) وخدمة لوطننا ومجتمعنا وحق المستحقين علينا .