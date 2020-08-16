فيديو لعنة النخيل.. قصة مأساوية جديدة من شاطئ الموت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شاطئ النخيل بالإسكندرية حالة غرق جديدة، وانتشلت جثمان أب وطفلته البالغة من العمر 3 سنوات، والذى فشل فى إنقاذها بعد أن جرفتها الأمواج، وذلك أثناء سباحتهما فى مياه شاطئ الموت، رغم تحذيرات الدولة بعدم النزول إلى الشواطئ لغلقها وعدم جاهزيتها لاستقبال المواطنين.
توجهت قوة أمنية وتبين أن الغريق خالف تعليمات السباحة بالشواطئ وقام بالنزول ومعه ابنته تبلغ من العمر 3 سنوات وجرفتهما الأمواج وحاول إنقاذها ولكنه فشل واستطاع أحد المتواجدين من انتشال الطفلة من مياه البحر.
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