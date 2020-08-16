شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو لعنة النخيل.. قصة مأساوية جديدة من شاطئ الموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شاطئ النخيل بالإسكندرية حالة غرق جديدة، وانتشلت جثمان أب وطفلته البالغة من العمر 3 سنوات، والذى فشل فى إنقاذها بعد أن جرفتها الأمواج، وذلك أثناء سباحتهما فى مياه شاطئ الموت، رغم تحذيرات الدولة بعدم النزول إلى الشواطئ لغلقها وعدم جاهزيتها لاستقبال المواطنين.

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توجهت قوة أمنية وتبين أن الغريق خالف تعليمات السباحة بالشواطئ وقام بالنزول ومعه ابنته تبلغ من العمر 3 سنوات وجرفتهما الأمواج وحاول إنقاذها ولكنه فشل واستطاع أحد المتواجدين من انتشال الطفلة من مياه البحر.