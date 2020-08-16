شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف مفاوضات سد النهضة الثلاثاء المقبل بين مصر والسودان وإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد، بعد ظهر اليوم، اجتماع سد النهضة بمشاركة وزراء الخارجية والرى من مصر والسودان وإثيوبيا بدعوة من الاتحاد الأفريقي، وجاء الاجتماع في إطار جهود الاتحاد الأفريقي لاستئناف المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية.

وقالت وزارة الرى والموارد المائية السودانية إن هذا الاجتماع يعتبر تجاوبا مع موقف السودان الذي دعا فيه لتأجيل المفاوضات الثلاثية لمدة أسبوع لمزيد من المشاورات.

وطالب السودان في خطابه أمام الاجتماع بضرورة العودة للأجندة التي حددها خطاب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، بتاريخ 4 أغسطس، وتقرير الخبراء المقدم للقمة الأفريقية المصغرة بتاريخ 24 يوليو.

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وأعاد السودان تأكيد التزامه بالعودة للمفاوضات بروح التضامن الأفريقي وعلى أساس الأجندة التي اتفق عليها سابقا ومبادئ القانون الدولي الخاصة بالاستخدام المتساوي للموارد المائية من دون التسبب في مضار للآخرين.

وشدد السودان على أن التوصل لاتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية سيمثل دليلا إضافيا على تعزيز التعاون الإقليمي وتأكيد لمبدأ البحث عن حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية.

وبعد مناقشات مطولة قرر المجتمعون استئناف التفاوض يوم الثلاثاء المقبل للعمل على توحيد نصوص الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث.