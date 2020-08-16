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استئناف مفاوضات سد النهضة الثلاثاء المقبل بين مصر والسودان وإثيوبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد، بعد ظهر اليوم، اجتماع سد النهضة بمشاركة وزراء الخارجية والرى من مصر والسودان وإثيوبيا بدعوة من الاتحاد الأفريقي، وجاء الاجتماع في إطار جهود الاتحاد الأفريقي لاستئناف المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية.

 

وقالت وزارة الرى والموارد المائية السودانية إن هذا الاجتماع يعتبر تجاوبا مع موقف السودان الذي دعا فيه لتأجيل المفاوضات الثلاثية لمدة أسبوع لمزيد من المشاورات.

 

وطالب السودان في خطابه أمام الاجتماع بضرورة العودة للأجندة التي حددها خطاب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، بتاريخ 4 أغسطس، وتقرير الخبراء المقدم للقمة الأفريقية المصغرة بتاريخ 24 يوليو.

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وأعاد السودان تأكيد التزامه بالعودة للمفاوضات بروح التضامن الأفريقي وعلى أساس الأجندة التي اتفق عليها سابقا ومبادئ القانون الدولي الخاصة بالاستخدام المتساوي للموارد المائية من دون التسبب في مضار للآخرين.

 

وشدد السودان على أن التوصل لاتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية سيمثل دليلا إضافيا على تعزيز التعاون الإقليمي وتأكيد لمبدأ البحث عن حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية.

 

وبعد مناقشات مطولة قرر المجتمعون استئناف التفاوض يوم الثلاثاء المقبل للعمل على توحيد نصوص الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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