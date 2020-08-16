السجن 5 سنوات لسيدة أشعلت النيران في شقة مواطن لسرقتها بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، بمعاقبة ربة منزل أشعلت النيران بشقة مواطن، واستولت على محتوياتها بدار السلام، بالسجن المشدد 5 سنوات، بسبب بوجود خلاف بينها وبين مالك الشقة.

وكانت نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار أحمد الشيمي، المحامي العام، أمرت بإحالة متهمة بإضرام النيران في شقة سكنية بمنطقة دار السلام، وسرقة محتوياتها للمحاكمة، وكشف أمر الإحالة قيام المتهمة "ض. ع"، ربة منزل، بإشعال النيران عمدًا في منزل المجني عليه "ا. س"، بأن تمكنت من الدخول إلى المسكن بعدما أوهمت الشاهد "م. ع"، بأنها تسكن به وترغب بتغيير كالون الباب لفقدها مفاتيحه، واصطحبته برفقتها لذلك الأمر، وما أن دخلت داخل المسكن وأوصلت مصدر حراري ذو لهب مكشوف بخزنة الملابس، وامتدت النيران حتى قضت على محتويات غرفة النوم.

وأضاف قرار الإحالة قيام المتهمة بسرقة شاشة تلفاز وحاسب محمول، والمملوكة للمجني عليه، من داخل المسكن واستولت على المسروقات، بالإضافة إلى الإتلاف العمدي لأموال منقولة لا تملكها.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليه، الذي أكد بأنه حال حضوره عرس ابنته وخلو المسكن من قاطنيه، اتصل به الجيران وأبلغوه بتصاعد ألسنة اللهب من داخل شقته، وما أن دخل المسكن وجد تبعثر منقولات مسكنه والتهام النيران لمحتويات غرفة النوم، والاستيلاء على شاشة تلفاز وحاسب محمول، مؤكدًا أن المتهمة قامت بذلك انتقامًا منه على إثر خلافات سابقة بينهما، بأن دخلت مسكنه بعدما تمكنت من تغيير كالون الباب واستولت على المسروقات.