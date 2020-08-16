الأمن يكشف حقيقة تهجير أسرة تسببت في وفاة طفلة بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقيقة تهجير أسرة من مسكنهم على خلفية وفاة طفلة فى الفيوم، وتبين تصالح الطرفين. رصدت المتابعة الأمنية تداول إحدى الصفحات بموقع "فيسبوك" خبراً تحت عنوان (الأحكام العرفية وتهجير الأسر) ادعت خلاله قيام عمدة قرية بمحافظة الفيوم بالحكم فى جلسة عرفية بتهجير أسرة على أثر دهس أحد أفرادها طفلة دون قصد بدراجة بخارية. Advertisements وبالفحص تبين اصطدام سيارة ربع نقل قيادة أحد الأشخاص بالطفلة أثناء رجوع السيارة للخلف مما أدى إلى وفاة الطفلة. وبسؤال والدها لم يتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاتها، وأن الحادث قضاء وقدر. وفى وقت لاحق توجه عمدة القرية رفقة كبار العائلات وبصحبته والد قائد السيارة لمنزل والد الطفلة المتوفاة؛ لتقديم واجب العزاء. كما تبين عدم مطالبة عمدة القرية للأسرة بمغادرة محل إقامتهم، وأن ما ورد على الموقع سالف الذكر عارٍ من الصحة.

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