حجز تاجر 24 ساعة ضبط بحوزته 18 ألف لتر سولار في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة المرج، بحجز تاجر 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، حول واقعة ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد البترولية قبل ترويجها في السوق السوداء.

كان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، تمكنوا من ضبط 18 ألف لتر سولار مُدعم بداخل مخزن مواد بترولية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المرج، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما الجرائم التموينية والتصدي لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء.

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن مخزن مواد بترولية "كائن بدائرة قسم شرطة المرج"، لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وقيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية "سولار مدعم" داخل المخزن، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على كمية من المواد البترولية بلغت نحو (18000 لتر سولار "مدعم").

بمواجهته، اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.