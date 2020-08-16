"جثة في جراج".. حل لغز مقتل عجوز بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات العثور على خفير جراج سيارات بمركز كرداسة.

تلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة عجوز مقتولا داخل جراج بقرية ناهيا.

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وشكل العميد علاء فتحي، رئيس قطاع أكتوبر، فريق بحث ترأسه العقيد محمد عرفان مفتش شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسى، وكيل الفرقة. وبالفحص المبدئي تبين أن الجثة لخفير يتولى حراسة الجراج ليلا ويدعى "م. ا".

جهود البحث والتحري ومراجعة كاميرات المراقبة وأقوال شهود عيان كشفت عن هوية المتهمين، وتمكن الرائد معتصم رزق من ضبطهم، واقتيادهم إلى ديوان القسم؛ للوقوف على الدوافع وراء ارتكاب الجريمة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.