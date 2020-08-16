الزراعة: افتتاح مقر جديد للحجر الزراعي في مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
افتتح الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، اليوم الأحد، المقر الجديد للإدارة العامة الحجر الزراعي في مطار القاهرة الدولي، بحضور المهندسة غادة عبدالعاطي مدير عام الحجر الزراعي بالمطار ومشرفي الأقسام.
وقال العطار، إن افتتاح فرع خاص بالحجر الزراعي في مطار القاهرة، من شأنه تيسير إجراءات الإفراج الجمركي على الصادرات والواردات الزراعية وتسهيل التعامل مع الشركات في إنهاء الإجراءات الحجرية.
ويشمل المقر الجديد مكتب مدير عام إدارة الحجر الزراعي بمطار القاهرة والمكتب الفني ووحدة الإحصاء والشؤون المالية والإدارية ووحدة التعامل مع الجمهور والخزينة.
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