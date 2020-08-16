محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- أحمد جمعة:
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، محطة الرئيس الأسبق عدلي منصور، والتي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، إذ تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.
وتربط محطة عدلي منصور ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الانفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية، ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.
كانت هذه تفاصيل خبر افتتحها السيسي اليوم.. تعرف على محطة عدلي منصور في 20 صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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