مصر | تأجيل محاكمة مؤسس جروب "شاومينج الأصلي" للشهر المقبل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة مؤسس جروب "شاومينج الأصلي" للشهر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار رامي منصور، اليوم، ثاني جلسات محاكمة عامل بسلسلة مطاعم شهيرة، لاتهامه بتأسيس جروب "شاومينج الأصلي" عبر تطبيق تليجرام، للشهر المقبل، للإطلاع.

وعقدت المحكمة أولى جلسات محاكمة المتهم، يوم 26 يوليو الماضي، وقررت التأجيل، لإحضار المتهم من محبسه، وكذا استجابة لطلب الدفاع، للإطلاع.

وقالت مصادر، إن المتهم هو أحد أخطر مسربي امتحانات الثانوية العامة، وأسس، لهذا الغرض، جروبات على تطبيق التليجرام، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد المتهم والقبض عليه، وباشرت النيابة التحقيقات معه، وأحالته للمحاكمة الجنائية.