مصر | "لقيته في حضن مراتي".. معاينة النيابة في حادث 15 مايو: العشيق تلقى 10 طعنات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "لقيته في حضن مراتي".. معاينة النيابة في حادث 15 مايو: العشيق تلقى 10 طعنات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مناظرة نيابة حوادث حلوان الكلية في واقعة ذبح عاطل علي يد عامل والقاء جثته بالشارع بعد ظبطه في احضان زوجته في اوضاع مخلة داخل غرفة النوم، أن الجثة لرجل في منتصف الثلاثينات ويدعي محمد إسماعيل وبها 10 طعنات متفرقة وجرح ذبحي بالرقبة مما ادي الي نزيف حاد وتوقف الأجهزة الحيوية بالجسم والوفاة في الحال.

وطالبت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لمعرفة سبب الوفاة ولكشف ملابسات الادث والتصريح بالدفن عقب ذلك وأمرت بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الحادث.

البداية تعود عندما تلقي قسم 15 مايو بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة عاطل ملقاه في مجاورة 12 في منطقة مايو.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لرجل في العقد الثالث من العمر وبها طعن ذبحي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.