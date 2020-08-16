مصر | "لقيته في حضن مراتي".. معاينة النيابة في حادث 15 مايو: العشيق تلقى 10 طعنات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "لقيته في حضن مراتي".. معاينة النيابة في حادث 15 مايو: العشيق تلقى 10 طعنات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت مناظرة نيابة حوادث حلوان الكلية في واقعة ذبح عاطل علي يد عامل والقاء جثته بالشارع بعد ظبطه في احضان زوجته في اوضاع مخلة داخل غرفة النوم، أن الجثة لرجل في منتصف الثلاثينات ويدعي محمد إسماعيل وبها 10 طعنات متفرقة وجرح ذبحي بالرقبة مما ادي الي نزيف حاد وتوقف الأجهزة الحيوية بالجسم والوفاة في الحال.
وطالبت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لمعرفة سبب الوفاة ولكشف ملابسات الادث والتصريح بالدفن عقب ذلك وأمرت بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الحادث.
البداية تعود عندما تلقي قسم 15 مايو بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة عاطل ملقاه في مجاورة 12 في منطقة مايو.
وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لرجل في العقد الثالث من العمر وبها طعن ذبحي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل ربة منزل وتقطيع أشلاء جسدها والاحتفاظ بها داخل ثلاجة ديب فريزر، أن المجني عليها كانت تركت المنزل منذ أيام لخلافات زوجته وذهبت لمنزل أسرتها، فذهب الزوج لمصالحتها وعودتها لمنزل الزوجية، وبالفعل عادت الزوجة برفقه زوجها ولكن تركوا أطفالهما عند الجدة، لرغبة الزوج في مصالحتها
وأفادت التحقيقات، بأن حاولت أسرة المجني عليها الاتصال بها بعدما ذهبا الزوجان لشقتهما بعد ٣ أيام وتم غلق هواتفهما، للاطمئنان عليهم، ولكن دون فائدة، فقررا أسرة المجني عليها الذهاب اليهما، لجلب ملابس للاطفال، وعند وصولهما للشقة لم يجدوا أحد، فاعتقدوا انهم سافروا لقضاء يومين بعيدا عن المنزل، ولكن اشتموا رائحة كريهة تنبعث من غرفة النوم.
وأضافت التحقيقات، أنه بمجرد دخول أسرة المجني عليها للغرفة عثروا على آثار دماء كثيرة على المرتبة والأرض فانتابهم الفزع على نجلتهم، وبتفتيش الشقة جيدا عثروا على ٣ أكياس بداخل "ديب الفريزر" بها جثة المجني عليها مقطعة ل٣ أجزاء.
وأدلت أسرة المجني عليها وتدعى " أمل" عشرينية العمر،بأقوالهم أنه منذ فترة كانت هناك خلافات بينها وبين زوجها.
وأضاف والد المجني عليها في التحقيقات، أن نجلته قد أقامت دعوى قضائية خاصة بتمكينها من مسكن الزوجية، بعد خلافات كبيرة بينهم، واعتقد الزوج أنها تنازلت عن القضية، بعد توقيعها على قائمة جديدة بالمنقولات، إلا أنه اكتشف أن القضية ما زالت تنظر بالمحكمة، هذا ما دفعه لارتكاب الجريمة واختفائه.
وأمرت النيابة العامة،بالتحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة مقتل ربة منزل وتقطيع جثتها إلى أشلاء والاحتفاظ بها داخل ثلاجة بمنطقة الهرم
فيما أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية، لمعاينة للشقة التى شهدت مقتل ربة منزل، وتم التحفظ على عينات من الدماء، بالإضافة إلى رفع البصمات، لمضاهاتها ببصمات الزوج الذى كشفت التحريات الاولية عن اتهامه.