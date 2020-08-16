مصر | النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعتي انهيار عقارين بالإسكندرية وأسيوط

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة لمعاينة العقارين المنهارين بمنطقة "بحري" بالإسكندرية، وفريق آخر لمعاينة العقار المنهار "غرب أسيوط"، واتخاذ إجراءات التحقيق وقوفًا على أسباب حدوث الواقعتين، وستعلن "النيابة العامة" ما ستسفر عنه التحقيقات في حينه.

وشهدت منطقة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، حادثا مروعا بعد سقوط عقار قديم بمنطقة بحرى واستخرج الأهالى 4 مواطنين كانوا متواجدين داخل العقار واستطاع باقى السكان الخروج من المنزل فور شعورهم بالانهيار، حيث ووصل إلى مقر الحادث اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والقيادات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، وبالمعاينة تبين أن العقار الذى انهار قديم وانهار على المنزل المجاور له.

كما انهار، اليوم الأحد، منزل مكون من 3 طوابق فى أسيوط، وتمكنت الحماية المدنية من إنقاذ 3 أشخاص، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة، حيث تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط ، إخطارًا من مأمور مركز قسم أول أسيوط يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل مكون من 3 طوابق ، تقيم فيه أسرة مكونة من 5 أشخاص وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ.