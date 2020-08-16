أخبار مصر | اتفاقية تعاون بين وكالة الفضاء المصرية واتحاد جامعات هندسة الفضاء باليابان (UNISEC-Japan)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اتفاقية تعاون بين وكالة الفضاء المصرية واتحاد جامعات هندسة الفضاء باليابان (UNISEC-Japan) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت وكالة الفضاء المصرية واتحاد جامعات هندسة الفضاء باليابان (UNISEC-Japan) مذكرة تفاهم بين مكتب التسويق والابتكار والتكنولوجيا للتعاون في مجال علوم الفضاء والأنشطة التكنولوجية.

يذكر أن اتحاد جامعات هندسة الفضاء باليابان جمعية غير حكومية وغير هادفة للربح ويرأسها الدكتور يوسيوكي ميازاكي، وتنص مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في ١١ أغسطس ٢٠٢٠ من خلال تقنية الفيديو كونفرنس على التعاون في مجال علوم الفضاء والأنشطة التكنولوجية مع مكتب التسويق والابتكار والتكنولوجيا بوكالة الفضاء المصرية الذي يمثلة المهندسة إيمان محمد عبدالوهاب مديرة مشروع التيكو بالوكالة.

والتعاون بين وكالة الفضاء المصرية واتحاد جامعات هندسة الفضاء باليابان سوف يساهم في تنمية المجالات المتعلقة بهندسة الفضاء ليس فقط بين مصر واليابان ولكن لكل دول العالم المهتمة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء خاصة في مجال التعاون الثنائي لتبادل الباحثين والطلاب عن طريق مشاريع تعاونية وبناء القدرات والاستفادة من امكانيات البحث والتطوير وتنمية القدرات البشرية المتاحة بالفعل في وكالة الفضاء المصرية واتحاد جامعات هندسة الفضاء باليابان.