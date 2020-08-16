أخبار مصر | أخطر من كورونا ويسبب إلتهاب بالدماغ.. ظهور فيروس نادر ومميت في أمريكا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أخطر من كورونا ويسبب إلتهاب بالدماغ.. ظهور فيروس نادر ومميت في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة الصحة الأمريكية بفلوريدا عن إصابة 7 حالات جديدة بفيروس غرب النيل المميت في مقاطعة ميامي ليرتفع عدد الحالات المصابة به حتى الآن 33 حالة.

وترصد "الخليج 365" كافة التفاصيل عن فيروس غرب النيل:

فيروس غرب النيل:

أكتشف الفيروس لأول مره في مجموعة متنوعة من أنواع الطيور، حيث رصدت في الغربان بعد إصابتها بالفيروس نتيجة انتقال البعوض المصاب لها، كما أن هناك أنواع طيور تتغذي علي طيور آخري قد تكون مصابة بالفيروس.

سبب انتقال الفيروس للإنسان:

تحدث العدوي بسبب أنواع من البعوض المتواجد في الولايات المتحدة، اذا تنتقل إلى الإنسان عن طريق لدغة بعوضة مصابة، وعادة ما تنتشر حالات العدوى بين موسم البعوض في فصل الصيف والخريف.

أعراض الإصابة بفيروس غرب النيل:

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لا يشعر معظم الحالات الخفيفة بأعراض الفيروس، والتي تشمل حمى خفيفة الصداع، آلام الجسم، قيء، إسهال، لإرهاق، الطفح الجلدي ولكن في الحالات الخطيرة تضاعف الاعراض لتشمل، حمى مرتفعة الحرارة، صداع شديد، تيبس الرقبة، التوْهان أو التشوش، الذهول أو الغيبوبة والارتعاش أو اهتزاز العضلات، النوبات، شللًا جزئيًّا أو ضعف العضلات.

كما يمكن أن تؤدي أعراض الفيروس الي التهاب الدماغ أو التهاب السحايا لأسابيع أو أشهر، ووجود بعض الآثار العصبية، مثل ضعف العضلات أن تكون دائمة.

طرق الوقاية:

نصح الأطباء باستخدام طارد البعوض أو الحشرات، وارتداء الملابس ذات الأكمام الطويلة، خاصة في المناطق التي ينتشر فيها المرض، ولمنع لدغات البعوض المصاب.

كما يوصى أيضًا بتجنب تراكم المياه في المنزل أو في الفناء الخلفي، حيث يمكن أن تصبح أرضًا خصبة للبعوض.

طرق العلاج:

حذر الأطباء من العدوي بفيروس غرب النيل خاصة عند وصول الفيروس لمرحلة خطيرة، حيث لا يتواجد حاليا اي لقاحات لمنع الفيروس في البشر، كما لا توجد أدوية محددة للعدوى أيضًا.

وتُستخدم مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية لمعالجة الحمى والآلام المصاحبة للمرض للحالات الخفيفة، ومع ذلك لا ينبغي تناول هذه الأدوية إلا باستشارة طبيب.