أخبار مصر | "المصريين": قطاع النقل شهد نهضة تنموية هائلة في عهد السيسي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "المصريين": قطاع النقل شهد نهضة تنموية هائلة في عهد السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، أن الدولة المصرية بعد ثورة الـ30 من يونيو عام 2013 شهدت نهضة تنموية ونقلة هائلة لتطوير وتحديث كافة قطاعات النقل والمواصلات والطرق لم تشهده من قبل في تاريخها، وجاء ذلك تلبية لدعوة الرئيس السيسي فور توليه مقاليد الحكم في البلاد حينما وعد بأن مصر ستمتلك شبكة طرق وكباري متطورة ذات مستوى متميز.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأحد، إنه منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة الدولة المصرية عام 2014 وهو يحرص كل الحرص على إعداد العديد من الخطط المُحكمة والرشيدة لتطوير قطاع النقل؛ ولذلك أطلق العديد من المشروعات التي استهدفت حل كافة الأزمات التي يعاني منها القطاع، موضحًا أن ذلك القطاع الحيوي والمهم شهد إنجازات كبيرة ومشروعات ضخمة لا حصر لها خلال 6 سنوات، وحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية بوصفه أحد أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالبلاد.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن التوجيهات الصاردة من الرئيس السيسي باستمرار جهود مشروعات الطرق والمحاور في أنحاء الجمهورية تستهدف تحديث منظومة النقل بشكل شامل، فضلًا عن تعزيز قدرات هذا القطاع المحوري بصورة نوعية، باعتباره مكونًا جوهريًا للنهوض بالبنية التحتية؛ والتي تُعد ركيزة أساسية لعملية التنمية الشاملة.

وأوضح أن مصر نجحت خلال 6 سنوات فقط من تولي الرئيس السيسي حكم البلاد ومن خلال المشروع القومي للطرق في مد آلاف الكيلو مترات وإقامة عشرات الكباري والطرق الضخمة التي تستهدف جميعها التسهيل على المواطنين؛ فضلًا عن أنها تسبب الإسراع في عملية التنمية وتعود بالخير على جميع المواطنين؛ علاوة على أنها توفر بيئة خصبة للاستمارات الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا خاصًا بإصلاح قطاع النقل العام، لأنه كان يُعاني العديد من المشكلات، والتي تحتاج إلى قيادة حكيمة للسيطرة عليها، وعلاج الخلل بها، موضحًا أن ذلك ما نجحت في تطبيقه الدولة خلال فترة قصيرة من عمر البلاد.

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وعن افتتاح الجزء الثاني من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والتي تم افتتاحها اليوم؛ أكد ان القيادة السياسية تنظر لراحة المواطن في المقام وتحاول بشتى الطرق تذليل كافة العقبات أمامه في شتى مجالات الحياة؛ موضحًا أن افتتاح تلك المحطات سيُخفف من العبء الكبير على وسائل النقل والمواصلات الأخرى؛ فضلًا عن أنه سينجز كثيرًا في عملية الوقت وسيُسعف جميع الموظفين والمواطنين القاطنين بتلك الأماكن.

وأوضح أن الرئيس السيسي يُشيد الإنجازات يوميًا ويفتتح المشروعات؛ الأمر الذي لم نكن نجده في مصر سابقًا وأصبحنا لا نعرف سوى التشييد والبناء والتنمية في شتى قطاعات الدولة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي لا يشغله سوى العمل المتواصل من أجل رفعة وتقدم الدولة المصرية وإعلاء شأنها بين الأمم.

وأكد أن ما ذكره الرئيس السيسي عن أحقية المواطنين في البناء ولكن في نفس الوقت ضرورة مواجهة التعديات التي تُكلف الدولة كثيرًا أمر في غاية الأهمية ويجب تطبيقه فورًا؛ لأن الرئيس السيسي يتحدث بلغة الأرقام وبعد دراسة عميقة لكافة الموضوعات، مؤكدًا على حرص القيادة السياسية على تقديم خدمة مميزة للمواطنين من خلال تطوير شبكات الطرق.

وأوضح أن تطوير قطاع النقل والمواصلات والطرق يُحدث بدوره نموًا اقتصاديًا كبيرًا للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن قطاع النقل من القطاعات الواعدة فى مصر لأنه يُعد قاطرة التنمية لأي اقتصاد صاعد، لافتًا إلى أن الإنجازات التي شهدتها مشروعات البنية التحتية خلال فترة تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد أسهمت في تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية.

وأكد أن الرئيس السيسي لا يكل ولا يمل من العمل الدؤوب والمتواصل من أجل خدمة مصر وشعبها العظيم؛ ما يؤكد مقولة الرئيس السيسي حينما قال: "مش سايبين حاجة في مصر مبنشتغلش فيها بكل القطاعات.. كل قطاع بنتكلم فيه تجد الرقم يقترب من تريليون جنيه".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يستهدف بناء مصر الحديثة التي يحلم بها كل مواطن مصري ولكن في سبيل ذلك فأنه لن يسمح بأي حال من الأحوال بالتعديات التي تحدث من قبل مجموعة من المواطنين لإراحة أنفسهم؛ الأمر الذي يتسبب في إحداث ضرر للدولة المصرية.