شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تمنح شيخ الأزهر جائزة الشخصية الإسلامية الأولى فى 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر السلطان عبدالله أحمد شاه، ملك ماليزيا، منح الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، جائزة «الشخصية الإسلامية الأولى لعام 1442هـ/2020م» وهي الجائزة السنوية التي يتم منحها للشخصيات المرموقة دوليًّا التي تلعب دورًا بارزا في خدمة الإسلام والمسلمين.

وأعلن الدكتور ذو الكفل محمد البكري، وزير الشؤون الإسلامية الماليزي، أنه قد تم منح هذه الجائزة إلى شيخ الأزهر تقديرًا لدور مؤسسة الأزهر الشريف وشيخها في خدمة الدين الإسلامي والأمة الإسلامية، مشيدًا بالدور الذي يلعبه مبعوثو الأزهر في ماليزيا، وذلك خلال لقاء الوزير الماليزي مع السفير جمال عبدالرحيم متولي، سفير مصر لدى ماليزيا، في مقر وزارة الشؤون الإسلامية بماليزيا.

وفي بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها على فيسبوك، أكد السفير المصري على تميز العلاقات الثنائية بين البلدين والدور المهم الذي يلعبه الأزهر الشريف في دعم أواصر التعاون بين مصر وماليزيا، مُثنيًا على الدور الذي تلعبه المنظمة العالمية لرابطة خريجي الأزهر الشريف في ماليزيا، وموضحًا حرص مصر على استمرار تواصلها مع خريجي الأزهر الشريف من مختلف دول العالم.