شكرا لقرائتكم خبر عن 96.5% نسبة النجاح بـ«ثانوية ترسا».. وحفل لتكريم الأوائل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت مدرسة ترسا الثانوية المشتركة بادارة قها التعليمية على 96،5 % نسبة النجاح في الصف الثالث الثانوي.

وقال شريف عبدالعليم مدير المدرسة إن نسبة النجاح مشرفه للغاية هذا العام وهى اعلى من العام الماضى حيث حصلت المدرسه العام الماضى على 92.4 %.

وأوضح مدير المدرسة أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان بالصف الثالث كانوا 109 طالب وطالبه موزعين على أدبي وعلمى وابدى مدير المدرسه اعجابه بتفوق الطلاب وحصولهم على مجاميع عاليه تؤهلهم لكليات القمة مشيرا أنه من المقرر تنظيم حفل كبير لتكريم العشرة الاوائل بكل شعبه وذلك بالتنسيق مع مجلس أمناء المدرسة برئاسة الحاج محمد درويش البدوي في بداية العام الدراسى الجديد

والطلاب الاوائل على شعبة علمى علوم هم ايه السيد عبدالمنعم ابو الغيط 99،5% وغادة حسن حسن عبداللطيف 99،4 % ومنة الله جميل عبدالفتاح السيد 99،4 % ورجب عبدالمنعم حسن 98،8% وفاطمه محمد عبدالفتاح فرحات 98،7% وحبيبه رمضان محمد مصطفى 97،1 % وانجى صلاح سعد احمد 96،8% وهاجر يوسف صلاح يوسف 96، 7 % وداليا عبدالله محمد محمود 96،5 % وصبحى محمد صبحى جمعه 93،9% وعبدالغنى احمد مصطفى محمود 93،9 % وعمر مختار رجب مرزوق 93،9 %

واوائل علمى رياضه هم عبدالله حسن ابراهيم دسوقى 97،3% وخالد جمال عبدالمعز عبدالحليم 96،1 % ومحمد احمد محمد امام 94،4 % ونيرمين عبدالفتاح حسن عبدالحميد 94،2% وهاجر حسن محمد رجب 93،8 % ومحمود سعيد شحات عبدالتواب 92،2% ورنين عبدالمنعم مصطفى حسن 91،3% وشروق عاطف عبدالمنعم محمد 89،8 % وطارق ايمن عواد ابراهيم 88،2% ومنة الله عبدالباسط على ابراهيم 87،4%

واوائل الشعبه الادبيه هم ابمان محمد شكرى احمد 96،5% وهبه صلاح عبدالله عبدالمنعم 95،2% وعائشه مجدى محمود حسن 93،7 % ومحمود حسن محمود ابراهيم 93،4% ونورهان محمد زكريا محمد 93،2% ومحمود احمد محمود تهامى92،8% ويارا انور عبدالمنعم محمد 92،6 % وعائشة السيد محمد ابراهيم 92،1 % وشروق عبدالله ابو السعود حسنين ابو السعود 91،8% وهالة صلاح عبدالله عبدالمنعم 91،5 %

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