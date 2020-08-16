شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: تفعيل «الأوراق الثبوتية» لتقليل تدخل العنصر البشري في إصدار الشهادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اجتماع وحدة ادارة مشروعات تطوير التعليم العالي بحضور نواب رئيس الجامعة والمستشار المالي والقانوني والدكتور هاني النشار مدير الوحدة وامين عام الجامعة وأعضاء المجلس.

اشار الدكتور منصور انه تمت الموافقة خلال الاجتماع على تفعيل مشروع الاوراق الثبوتية والمؤمنة في الجامعة والذي يهدف إلى تقليل تدخل العنصر البشري في اصدار الشهادات مع اصدارها طبقا للمواصفات العالمية وبناء قاعدة بيانات لدعم متخذي القرار وتجهيز المقر الخاص به طبقا لمواصفات المجلس الاعلي للجامعات.

كما تمت الموافقة على رفع كفاءة غرفة السيرفرات بكلية التمريض وتنفيذ اعمال مد كابلات الفايبر بالتعليم الصناعي عن طريق فريق عمل الشبكات بالجامعة استعدادا لبدء العام الجامعي الجديد.