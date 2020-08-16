شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتجاهات الحديثة لمكافحة الأمراض الحقلية والبستانية».. دورة بمعهد بحوث أمراض النبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظم معهد بحوث أمراض النباتات التابع بمركز البحوث الزراعية «الأحد »دورة تدريبية تحت عنوان «الاتجاهات الحديثة لمكافحة الأمراض الحقلية والبستانية»،ايذاناً بعودة النشاط التدريبى والإرشادى عقب انحصار جانحة «كورونا» بعد توقف دام عدة أشهر. اقيمت الدورة تحت اشراف الدكتور أشرف السعيد خليل مدير المعهد، وحضرها الدكتور محسن السيد أبورحاب ، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب و المهندس أشرف عبد الرازق وكيل وزارة الزراعة بقنا وعدد من الباحثين بالمعهد. تناولت الدورة الطرق الحديثة لعمليات المكافحة المتكاملة لأمراض النبات خاصة المحاصيل الحقلية والبستانية . واستعرض الدكتور محمد محمود إبراهيم الباحث بالمعهد خلال الدورة أهم الأمراض التي تصيب محصول المانجو وتأثيرها على جودة المحصول ومن بينها العفن الهبابيالذبول الفرتيسيليومى، ولفحة الأزهار والعف الداخلى والتشوه الزهرى والبياض الدقيقى وطرق مكافحتها. كما ألقى الدكتور أحمد عامر، الباحث بالمعهد محاضرة بعنوان أهم الأمراض التي تصيب محاصيل الذرة ، وأشهرها مرض عفن الجذور وموت البادرات والذبول المتأخر وعفن الساق المركب و التفحم العادي والبياض الزغبى . واستعرض الدكتور أحمد فخري خلال محاضرة أهم المعاملات الفسيولوجية والحيوية لأمراض المحاصيل البستانية فضلا عن محاضرة للدكتو محمد بعنوان أهم الأمراض التي تصيب المحاصيل الزيتية وأخرى للدكتور محمد عبد الغنى محاضرة عن أهم الأمراض التي تصيب المحاصيل السكرية. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

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