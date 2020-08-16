شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 852 راكبا على متن 7 رحلات دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة، مساء اليوم الأحد، 852 راكبا قادمين من عدة جهات دولية مختلفة على متن 7 رحلات قادمة من جدة وصبيحة وروما والرياض وإنجمينا وعمان ودبى، وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار .

كما قام مسئولى الحجر الصحى بالتأكد من وجود تحليل PCR بصحبة كافة الركاب القادمين الأجانب والذى يؤكد خلوهم من إصابتهم بفيروس كورونا فى حين يستثنى من هذا القرار المصريين وحاملى الجنسية المصرية

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واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة