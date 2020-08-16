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الأوقاف تعلن صدور أول كتاب من سلسلة رؤية لغات باللغة الإنجليزية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها الحديثة المتميزة (رؤية باللغات الأجنبية) كتاب "فقه بناء الدول.. رؤية عصرية" ، إشراف وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، ويضم خلاصة أعمال المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وبعض أبحاثه الأكثر تميزًا لنخبة من خيرة الأساتذة والباحثين بترجمة الدكتور  كمال بريقع عبد السلام أستاذ  اللغة الإنجليزية المساعد بكلية اللغات والترجمة – جامعة الأزهر.

والكتاب يؤكد أن قوة الدولة قوة لجميع أبنائها، وأنها قوة للدين، وقوة للوطن، وقوة للأمة، وأن بناء دولة عصرية قوية يعد ضرورة دينية ووطنية واجتماعية وحضارية، كما أن الحفاظ عليها واجب ديني ووطني.

  كما يؤكد أن الوقوف خلف الحاكم العادل مطلب شرعي ووطني لا يستقر أمر الدول ولا تتحقق مصالح الشرع ومقاصده إلا به، ويفند مرتكزات خطاب القطيعة مع الدولة لدى الجماعات المتطرفة، ويبرز العديد من عوامل بناء الدول.

  ويبين أن المواطنة عطاء وانتماء، واحترام لكل شعارات الدولة من عَلمها ونشيدها الوطني وسائر شعاراتها المادية والمعنوية، وعلى احترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة سواء أكان المسلم في دولة ذات أغلبية مسلمة أم في دولة ذات أغلبية غير مسلمة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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