شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لليوم السابع.. محافظة الجيزة تبدأ إحلال وتجديد خطوط الصرف ببشتيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت محافظة الجيزة، أنه جارى حاليا تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بمنطقة بشتيل بمدينة أوسيم، بطول 700 متر بشارع المتربة عن طريق الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، وأنه فور الانتهاء منه سيتم التخلص من مشاكل الصرف الصحى وتحسين الخدمة بالمنطقة.

وأضاف اللواء علاء بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة، ردا على شكوى نشرها ”الخليج 365” بعنوان " شكوى من سوء الصرف الصحى بشارع سيد مغاورى فى بشتيل ووصوله لكابلات الكهرباء"، أنه تم توجيه فرقة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالجيزة، للمنطقة وتم تسليك وتطهير بيارات وخطوط الصرف الصحى بالمعدات، مؤكدا أنه جارى المتابعة المستمرة لحالة الصرف بالمنطقة لمعالجة المشاكل في الحال حتى انتهاء مشروع الاحلال والتجديد لخطوط الصرف بالمنطقة.

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وكان أرسل القارئ "عماد صابر" من أهالي شارع سيد مغاوري المتفرع من شارع المتربة ببشتيل البلد بجوار الدائري محافظة الجيزة، شكوى عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا"، قائلا: "نعاني من تهالك شبكة الصرف الصحي مما أدى إلى غرق الشوراع بمياه المجاري وصعوبة المرور ووصول المياه إلى كابلات الكهرباء مما يوجد خطورة على الأهالي والمارة بالشارع.

وكان ”الخليج 365” أطلق مبادرة "سيبها علينا" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع ”الخليج 365”.