شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس لمصر وإثيوبيا والسودان: ليكن الحوار خياركم الوحيد من أجل شعوبكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في تحيّته بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي، اليوم، دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أطراف المفاوضات في قضية النيل بين مصر وإثيوبيا والسودان، إلى الاستمرار في طريق الحوار.

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وقالت الكنيسة الكاثوليكية في بيان، إنه بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا الأب الأقدس_ بابا الفاتيكا_ المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس، وقال: أتابع باهتمام خاص حالة المفاوضات الصعبة بشأن قضية النيل بين مصر وإثيوبيا والسودان. أدعو جميع الأطراف إلى الاستمرار في طريق الحوار لكي يستمر النهر الخالد في كونه عصارة حياة توحّد ولا تقسم، ويغذّي على الدوام الصداقة والازدهار والأخوّة لا العداوة أو سوء التفاهم أو النزاع. ليكن الحوار،

أيها الإخوة الأعزاء في مصر وإثيوبيا والسودان، خياركم الوحيد من أجل خير شعوبكم العزيزة ومن أجل العالم بأسره.