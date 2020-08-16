إنفوجراف.. إزاى تصرف الـ 500 جنيه المنحة الثالثة للعمالة غير المنتظمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن بدء صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسة لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، اليوم الأحد ولمدة 5 أيام، حيث يصرفون ما يزيد على 800 مليون جنيه، والتى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الفئة المتضررة من فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه تصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الثانية
وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل صرف الدفعة الثالثة للعمالة غير المنتظمة ، كما يلى :
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