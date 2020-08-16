شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف " تطلق السبت المقبل الدورة السابعة لمعلمى التربية الدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن إقامة فعاليات الدورة التدريبية المشتركة السابعة لرفع مهارات معلمي التربية الدينية الإسلامية يومي 22، 23 أغسطس بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية بمراعاة جميع إجراءات التباعد الاجتماعي والتزام جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة .

وقالت الوزارة ، إن الدورة تأتى في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم بشأن تنمية مهارات المعلمين، وبرعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقى.

Advertisements

ومن المقرر أن يحاضر في الدورة كل من الدكتور محمد سالم أبو عاصي ،عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر ، والدكتور محمود فؤاد مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم ، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة.