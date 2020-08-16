شكرا لقرائتكم خبر عن عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر يتفقد امتحانات دمنهور والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور عبد الله سرحان، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، لجان امتحانات الدراسات العليا؛ للاطمئنان على انتظامها بمحافظتي: البحيرة والإسكندرية؛ حيث اشتملت الجولة على زيارة لجان الدراسات العليا بكليات: الشريعة والقانون بدمنهور، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، إضافة إلى تفقد لجان امتحانات كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية.

وأوضح بيان جامعة الأزهر، أن سرحان تابع انضباط سير العمل باللجان؛ للوقوف على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، مشددًا على ضرورة توفير الأجواء المناسبة باللجان؛ من حيث الإضاءة، ووسائل التهوية، وتوفير الأدوات اللازمة للطلاب والطالبات داخل اللجان؛ للمساعدة في أداء الامتحانات في هدوء ويسر.

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وأشاد سرحان بما لاحظه من التزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكليات للوقاية من فيروس كورونا، وكذا مستوى أسئلة الامتحان ومناسبتها، والتزامها بالمقرر، ووجود أستاذ المادة التي يُمْتَحَنُ فيها، كما وجه إلى ضرورة انتهاء الكنترولات من أعمالها أولًا بأول، ومواصلة العمل بها ليُنتهى من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة، واعتماد النتائج وإعلانها في أسرع وقت ممكن عقب انتهاء جميع أعمال الامتحانات. وكان في استقبال عميد كلية الدراسات العليا، عمداء الكليات والوكلاء .