حصاد الوزارات .. وزير النقل يعلن افتتاح مترو "العتبة – إمبابة" أبريل 2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم: انطلاق الاجتماع الثلاثى المصرى السودانى الإثيوبى حول سد النهضة وزير النقل يعلن افتتاح مترو "العتبة – إمبابة" أبريل 2021 التموين تعلن توقف مركز معلومات تشغيل منظومة الخبز لمدة 9 ساعات الثلاثاء وزارة الطيران تجتاز شهادة الأيزو للمرة الثانية فى مجال تطبيق نظم الجودة الرئيس السيسي يصل محطة ""هيلوبوليس" مستقلا مترو الأنفاق Advertisements الرئيس السيسي يستقل عربة المترو ويتفقد محطات المرحلة الرابعة بالخط الثالث طقس حار غدا بالقاهرة وشبورة صباحا وارتفاع الرطوبة لـ82% والعظمى 36 درجة الصحة تكشف طريقة التسجيل فى مشروع إنهاء جراحات قوائم الانتظار.. إنفو جراف التعليم العالى: 105 آلاف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية التعليم تنتهى من تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2020 أواخر الأسبوع الجارى وزير النقل: 1.1 تريليون جنيه تكلفة مشروعات الوزارة منذ 2014 حتى 2024

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