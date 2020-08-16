شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تغلق قاعات الأفراح المخالفة بطريق المريوطية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت أجهزة محافظة الجيزة، عدد من قاعات الأفراح بطريق المريوطية التابعة لمركز ومدينة أبو النمرس، وذلك لعملها بالمخالفة لقرارات رئيس الوزراء في ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا، كما صادر جهاز المدينة محتويات القاعات وتحرير المخالفات اللازمة.

وفى السياق، واصل حى العمرانية أعمال التطوير بشوارع الحى، حيث يتم رفع كفاءة المحاور الرئيسية والداخلية من أعمال رصف والتطوير، كما قام حي العمرانية بأعمال إزالة التعديات الموجودة علي خط التنظيم بشارع فاطمة رشدى بداية من شارع الهرم حتى شارع خاتم المرسلين لرصفه وتطويره بطول حوالى 1كم .

وفى سياق أخر كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الإنتهاء من إزالة ورفع لافتات الدعاية الانتخابية والملصقات الخاصة بالمرشحين من الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية وأعمدة الإنارة واللوحات الإرشادية والأنفاق والكبارى وحوائط المبانى وذلك خلال يومين على الأكثر وذلك بعدما إنتهت إنتخابات مجلس الشيوخ يوم الأربعاء 12 أغسطس .

وكلف محافظ الجيزة بإصلاح أى تشوهات حدثت بالشوارع لاسيما الحوائط وإعادة دهانها مرة أخرى فى حال الحاجه الى ذلك وإعادة الشىء لأصله

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كما كلف المحافظ أجهزة التفتيش والمتابعة الميدانية بالمرور على كافة الأحياء والمراكز والمدن نهاية الأسبوع وإعداد تقرير عن الاعمال التى تمت وما تم انجازه .

فيما شدد على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف حملات النظافة ورفع أى مخلفات بمحيط المقار واللجان وخاصة بالمناطق المحيطة بالمدارس وإعادتها لافضل مما كانت عليه ورفع أى ملصقات أو دعاية متناثرة من الشوارع وتجريدها .

وكان أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن مد فترة سداد رسوم جدية التصالح على مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات وذلك لمدة شهر اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 15 أغسطس وحتى 15 سبتمبر المقبل تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء .