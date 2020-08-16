شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تنظم يوم حقلى فى محافظة كفر الشيخ لـ "الذرة الشامية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور محمد سليمان ، رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي والدكتور السعيد حماد ، رئيس جهاز تحسين الأراضي والدكتور عادل عبدالعظيم ، وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والدكتورة شيرين عاصم ،وكيل المركز للبحوث والدكتور سامي درويش وكيل المركز للإنتاج الإحتفالية التي نظمها معهد المحاصيل الحقلية لليوم الحقلي للذرة الشامية التي عقدت بمدينة «سخا» بحضور الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية والدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج والدكتور خالد سلامونى رئيس الادارة المركزية لمحطات البحوث، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ،والدكتور ناجح غربية وكيل وزارة الزراعة في كفر الشيخ وعدد من قيادات من وزارة الزراعة واكاديمية البحث العلمى واساتذة الجامعات المختلفة واصحاب الشركات الخاصة لانتاج التقاوى وكبار المزارعين .

وقال الدكتور محمد سليمان ، رئيس مركز البحوث الزراعية علي هامش الإحتفالية، إن الأولوية لربط البحوث بالتطبيق لخدمة القطاع الزراعي ، وأن اليوم الحقلى يستهدف الربط بين البحوث والتطبيق حيث إنه من خلال الهدف البحثي حيث يتم عرض المكونات المختلفة لبرنامج الذرة الشامية لتوضيح أنشطته سواء برنامج التربية والمعاملات وانتاج التقاوى والحملة القومية من مختلف أنواع الذرة الشامية سواء الصفراء أو البيضاء أو السكرية أو الذرة الحمراء.

وأضاف "سليمان" إن هذا اليوم هو تقييم الأصناف البحثية من الذرة حيث يتم تسجيل الملاحظات المختلفة على الهجن الموجودة خاصة تحت التسجيل وذلك لوجود العديد من الخبراء والمختصين للاسترشاد بها بالإضافة إلي هدف تسويقى حيث يوجد معظم منتجى تقاوى الذرة المعتمدة سواء ادارة الإنتاج او أصحاب الشركات الخاصة ويتم شرح لهم مميزات الهجن الموجودة خاصة المسجلة حديثا والهدف من ذلك هو تسويق هذه الهجن حيث الرؤية العينيه للهجن يكون لها تأثير اكثر واقعية فى اختياراتهم وهذا الهدف التسويقى للنشاط البحثى لقسم هو الهدف الاساسى لهذا اليوم.

وأوضح سليمان ، أن اليوم الحقلي له هدف إرشادى يتم من خلاله تعريف أخصائى المحصول والمزارعين على الهجن المختلفة والطريقة المثلى لزراعتها والممارسات الجديدة مثل الرى التبادلى لتوفير المياه المستخدمة فى الرى لتعظيم الاستفادة من زراعة الذرة الشامية، مشددا علي أن جميع البحوث المعنية بإستنباط سلالات واصناف جديدة من المحاصيل تكثف جهودها علي تقليل إستهلاك مياه الري وترشيد الإستهلاك من خلال منظومة جيدة للري تراعي التحديات المائية التي تواجهها البلاد.

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ومن جانبه قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل أن الإحتفال باليوم الحقلى للذرة الشامية يهدف لابراز ناتج النشاط البحثى للقسم من خلال زراعة حقل مشاهدة يشتمل على الهجن القديمة والجديدة المسجلة والهجن المبشرة تحت التسجيل أى التى فى المراحل النهائية للتقييم ويتم ذلك اليوم عند الحصاد ، مضيفا أن حقل المشاهدة في محطة بحوث سخا يتم لعدد من اصناف الذرة الشامية المتميزة والمسجلة أو التي تحت التسجيل أو الأصناف البحثية التي يجري تطويرها للحصول علي أعلي إنتاجية وأقل إستهلاك للمياه أو تكون أكثر تحملا للتقلبات المناخية وتغيراته أو تكون أكثر مقاومة للأمراض التي تهدد زراعة المحصول أو تهدد إنتاجيته.

وأشار مدير معهد المحاصيل، انه تم استعراض عدد من الهجن المسجلة حديثا جارى نشرها وتسويقها منها هجين فردي 180 اصفر و 178 اصفرو 173 اصفر مبكر و 176 اصفرمبكر و 132 ابيض وهجين ثلاثي 360 اصفرو 368 اصفر و 369 اصفر و 370 اصفر، بالإضافة إلي هجن متداولة ومتميزة مثل هجين فردي 10 ابيض و 128 ابيض و 130 ابيض و 131 ابيض و 162 اصفر و 168 اصفر، وسخا 1 ذرة سكرية.