شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: محاولات الهدم والتحريض عبر مواقع التواصل جريمة فى حق الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، من محاولات التحريض ضد الوطن عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، قائلاً:"محاولات الهدم والتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعى جريمة فى حق الوطن يجب مواجهتها بحزم"

كما شدد جمعة وزير الأوقاف، فى بيان صحفى ، على خطورة السب والقذف وعقوبتهما فى الدنيا والأخرة قائلاً:"إن السب والقذف عبر السوشيال ميديا صفة المنحطين ومن لا أخلاق لهم".

وقال وزير الأوقاف، في تصريحات سابقة، إننا نتعلم من الهجرة دروسًا عظيمة كل عام بما يناسب الحال والزمان، وإذا كانت الهجرة الحقيقية هي ترك ما نهى الله عنه، وأنه لا هجرة دينية من مكان إلى أخر بعد فتح مكة "فلا هجرة بعد الفتح "، إنما المهاجر مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ" فإن الأولوية في عصرنا الراهن هي في الفكاك والفرار من أسر جماعات الفتنة والضلال، وهجر الجماعات الإرهابية وأفكارها الظلامية المتطرفة، وتحرير العقل من الأفكار الهدامة .

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وأضاف جمعة: "وواجب العلماء هو البيان، ودحر الأفكار السامة لهذه الجماعات وتفنيدها وبيان زيفها وزيغها وانحرافها عن جادة الصواب، فحيث وجدت هذه الجماعات وتلك الميليشيات المأجورة التي تتناحر تناحر الجاهلية الأولى، وترفع شعار : انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وتزيد عليه حتى لو كان فاجرًا أو كاذبًا أو قاتلاً .

وتابع جمعة :"ويتطلب المفهوم الصحيح للهجرة الهجرة من براثن الجماعة إلى رحابة الدولة , وتقوية مؤسساتها على نحو ما صنع نبينا (صلى الله عليه وسلم) في إقامة وبناء الدولة بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم".

واختتم وزير الأوقاف: "كما تقتضي الهجرة التحول من الكذب إلى الصدق ، ومن الشح إلى الكرم وإلى مكارم الأخلاق، وتقتضي كذلك التحول إلى الجد والعمل والإتقان، والتحول من الأثرة والأنانية إلى التراحم والتكافل، ومن السلبية إلى الإيجابية في جميع جوانب ومناحي حياتنا" .