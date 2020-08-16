شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الإجراءات الوقائية مهمة حتى فى حالة الوصول لصفر إصابات بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة، إن الإجراءات الوقائية والاحترازية مهمة حتى فى حالة الوصول لصفر إصابات بكورونا، مشيرا إلى أن التهاون فى التعامل مع الإجراءات الوقائية قد يعود بنا إلى ارتفاع الإصابات بكورونا. وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، على فضائية "DMC"، مع الإعلامية سارة حازم: "نناشد المواطنين ونشدد عليهم المحافظة على الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعى ولا بد أن ننهى فكرة التصافح بالأيدى، مردفاً: "حافظ على أهلك وأسرتك واحمى نفسك".

وأكدت، أنه لا يجب أخذ أدوية دون الرجوع للطبيب، ويجب اتخاذ الأساليب الصحية، لافتًا إلى أن هناك 21 مستشفى عزل جاهزين وكان يتم العمل بها قبل انخفاض الأعداد.