شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 770 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم حاجز الـ 770 ألف حالة، منذ تفشى الوباء، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز"، فيما تم تسجيل 21.682.944 اصابة بالفيروس، وارتفعت أعداد الشفاء لتصل إلى 14.387.230 حالة شفاء.

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وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تسجيلا للوفيات بالفيروس، حيث سجلت حتى الآن أكثر من 170 ألف حالة وفاة، وتأتى بعدها البرازيل والتى سجلت هى الأخرى أكثر من 100 ألف حالة وفاة بالفيروس، وفى المركز الثالث جاءت الهند والتى وصل أعداد الوفيات فيها إلى أكثر من 50 ألف حالة.

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى، داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، وتواصل الجهات المعنية جهودها للتوصل إلى لقاح فعال للفيروس، عبر إجراء المزيد من التجارب السريرية.