شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. السيسى يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، كما تم وضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية. وتعد المحطة، إحدي المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الادارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة علي مستوي الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الانفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والاتوبيس الترددي.

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