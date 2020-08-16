شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف، استعرض من خلاله إنشاء المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بالتحالف مع شركتى المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات، وهو أول تحالف مصرى مشترك لتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية. وتتكون هذه المرحلة من 6 محطات علوية و7 كبارى رابطة بينهم، وهم: "النزهة – هشام بركات – قباء – عمر بن الخطاب – الهايكستب – عدلي منصور"، وورشة صيانة للمترو والقطارات على مساحة 65 فدانا. Advertisements ‎وكان المركز قد نشر إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا فى مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول بمستوى التعليم 2020. وأوضح الإنفوجراف أن مصر الـ3 عربيا والـ42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020.



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